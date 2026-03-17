Brocante

Place du Monument Cléry-le-Grand Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La brocante fait son grand retour à Cléry-le-Grand pour les amateurs et les chineurs aguerris !

Venez repérer les bonnes affaires, vendre et passer une belle journée conviviale au cœur du village.

Une buvette et de la restauration vous seront proposés sur place.

Gratuité pour les particuliers qui souhaitent exposer, 5 € le mètre linéaire pour les professionnels.Tout public

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Place du Monument Cléry-le-Grand 55110 Meuse Grand Est +33 6 33 27 81 68

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English :

The brocante is back in Cléry-le-Grand for enthusiasts and seasoned bargain hunters alike!

Come and spot bargains, sell your wares and spend a convivial day in the heart of the village.

A refreshment bar and catering will be available on site.

Free for individuals wishing to exhibit, 5? per linear metre for professionals.

L’événement Brocante Cléry-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE