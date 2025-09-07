Brocante Cléry-le-Petit

Brocante Cléry-le-Petit dimanche 7 septembre 2025.

Brocante

Cléry-le-Petit Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-09-07

Brocante organisée par l’association La Gaillette sur la place du village.

Structures gonflables pour les enfants.

Buvette et petite restauration

Sanitaires sur place.Tout public

Cléry-le-Petit 55110 Meuse Grand Est +33 6 30 66 83 20

English :

Flea market organized by the association La Gaillette in the village square.

Inflatable structures for children.

Refreshments and snacks

Sanitary facilities on site.

German :

Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung La Gaillette auf dem Dorfplatz.

Aufblasbare Strukturen für Kinder.

Getränke und kleine Snacks

Sanitäre Einrichtungen vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione La Gaillette nella piazza del villaggio.

Strutture gonfiabili per i bambini.

Rinfreschi e snack

Servizi igienici in loco.

Espanol :

Mercadillo organizado por la asociación La Gaillette en la plaza del pueblo.

Estructuras hinchables para los niños.

Refrescos y tentempiés

Servicios sanitarios in situ.

L’événement Brocante Cléry-le-Petit a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE