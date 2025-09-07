Brocante Cléry-le-Petit
Brocante Cléry-le-Petit dimanche 7 septembre 2025.
Brocante
Cléry-le-Petit Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 19:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Brocante organisée par l’association La Gaillette sur la place du village.
Structures gonflables pour les enfants.
Buvette et petite restauration
Sanitaires sur place.Tout public
.
Cléry-le-Petit 55110 Meuse Grand Est +33 6 30 66 83 20
English :
Flea market organized by the association La Gaillette in the village square.
Inflatable structures for children.
Refreshments and snacks
Sanitary facilities on site.
German :
Trödelmarkt, organisiert von der Vereinigung La Gaillette auf dem Dorfplatz.
Aufblasbare Strukturen für Kinder.
Getränke und kleine Snacks
Sanitäre Einrichtungen vor Ort.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dall’associazione La Gaillette nella piazza del villaggio.
Strutture gonfiabili per i bambini.
Rinfreschi e snack
Servizi igienici in loco.
Espanol :
Mercadillo organizado por la asociación La Gaillette en la plaza del pueblo.
Estructuras hinchables para los niños.
Refrescos y tentempiés
Servicios sanitarios in situ.
L’événement Brocante Cléry-le-Petit a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE