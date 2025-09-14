Brocante Club Cyclo Cozes Cozes
Brocante Club Cyclo Cozes
Le Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Brocante organisée par le Club Cyclo Cozes qui aura lieu le dimanche 14 septembre sur la plaine de Sorlut.
Le Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 71 52 cycloclubcozillon@orange.fr
English :
Brocante organized by Club Cyclo Cozes to be held on Sunday September 14 on the Sorlut plain.
German :
Vom Club Cyclo Cozes organisierter Flohmarkt, der am Sonntag, den 14. September auf der Ebene von Sorlut stattfindet.
Italiano :
Brocante organizzata dal Club Cyclo Cozes che si terrà domenica 14 settembre sulla piana del Sorlut.
Espanol :
Brocante organizado por el Club Cyclo Cozes que se celebrará el domingo 14 de septiembre en la llanura de Sorlut.
L’événement Brocante Club Cyclo Cozes Cozes a été mis à jour le 2025-08-26 par Royan Atlantique