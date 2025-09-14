Brocante Club Cyclo Cozes Cozes

Brocante Club Cyclo Cozes

Le Logis de Sorlut Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Brocante organisée par le Club Cyclo Cozes qui aura lieu le dimanche 14 septembre sur la plaine de Sorlut.

Le Logis de Sorlut Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 71 52 cycloclubcozillon@orange.fr

English :

Brocante organized by Club Cyclo Cozes to be held on Sunday September 14 on the Sorlut plain.

German :

Vom Club Cyclo Cozes organisierter Flohmarkt, der am Sonntag, den 14. September auf der Ebene von Sorlut stattfindet.

Italiano :

Brocante organizzata dal Club Cyclo Cozes che si terrà domenica 14 settembre sulla piana del Sorlut.

Espanol :

Brocante organizado por el Club Cyclo Cozes que se celebrará el domingo 14 de septiembre en la llanura de Sorlut.

