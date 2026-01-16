Brocante Comité des fêtes de Sepmes

Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Brocante, vide grenier organiser le 1er mars 2026. Dans les rues principales et adjacentes de SEPMES. Restauration, buvette et manège sur place. Nombre d’exposants variables entre 150 et 200, selon les années (150 exposants en 2025).

Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cdf.sepmes@gmail.com

English :

Flea market, garage sale to be held on March 1, 2026. In the main and adjacent streets of SEPMES. Catering, refreshment bar and merry-go-round on site. Number of exhibitors variable between 150 and 200, depending on the year (150 exhibitors in 2025).

