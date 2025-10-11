Brocante | Compiègne Compiègne
Brocante | Compiègne Compiègne samedi 11 octobre 2025.
Brocante | Compiègne
Rue des Pâtissiers Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 08:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Organisée par Les Amis du quartier des Minimes.
Organisée par Les Amis du quartier des Minimes. .
Rue des Pâtissiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France lesamisduquartierdesminimes@gmail.com
English :
Organized by Les Amis du quartier des Minimes.
German :
Organisiert von Les Amis du quartier des Minimes (Freunde des Minimes-Viertels).
Italiano :
Organizzato da Les Amis du quartier des Minimes.
Espanol :
Organizado por Les Amis du quartier des Minimes.
L’événement Brocante | Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2025-10-01 par Compiègne Pierrefonds Tourisme