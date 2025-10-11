Brocante | Compiègne Compiègne

Brocante | Compiègne

Rue des Pâtissiers Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Organisée par Les Amis du quartier des Minimes.

Organisée par Les Amis du quartier des Minimes.

Rue des Pâtissiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France lesamisduquartierdesminimes@gmail.com

English :

Organized by Les Amis du quartier des Minimes.

German :

Organisiert von Les Amis du quartier des Minimes (Freunde des Minimes-Viertels).

Italiano :

Organizzato da Les Amis du quartier des Minimes.

Espanol :

Organizado por Les Amis du quartier des Minimes.

