Marthille

Brocante Concert Rock

Cours de l’école Marthille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le foyer rural Les Bocates organise sa traditionnelle brocante le samedi 12 septembre 2026 à Marthille.

Tout au long de la journée, visiteurs et exposants se retrouveront dans une ambiance conviviale et festive au cœur du village.

La soirée se poursuivra avec un concert rock animé par le groupe Ice Bean.Tout public

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Cours de l’école Marthille 57340 Moselle Grand Est +33 6 85 64 38 75 foyerrural.marthille@gmail.com

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English :

The Foyer Rural Les Bocates is organizing its traditional flea market on Saturday September 12, 2026 in Marthille.

Throughout the day, visitors and exhibitors will meet in a friendly and festive atmosphere in the heart of the village.

The evening will continue with a rock concert hosted by the group Ice Bean.

L’événement Brocante Concert Rock Marthille a été mis à jour le 2026-05-17 par OT DU PAYS SAULNOIS