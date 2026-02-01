Brocante Conflans-en-Jarnisy

Brocante

4 rue des docteurs gandjean Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

Brocante organisée par la commune de Conflans-En-Jarnisy

Buvette et restauration sur placeTout public

4 rue des docteurs gandjean Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 60 94 46

English :

Flea market organized by the commune of Conflans-En-Jarnisy

Refreshments and catering on site

