Brocante Conflans-en-Jarnisy samedi 21 février 2026.

4 rue des docteurs gandjean Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :
2026-02-21

Brocante organisée par la commune de Conflans-En-Jarnisy
Buvette et restauration sur placeTout public
4 rue des docteurs gandjean Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 60 94 46 

Flea market organized by the commune of Conflans-En-Jarnisy
Refreshments and catering on site

L’événement Brocante Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2026-02-13 par MILTOL