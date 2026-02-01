Brocante Conflans-en-Jarnisy
Brocante Conflans-en-Jarnisy samedi 21 février 2026.
Brocante
4 rue des docteurs gandjean Conflans-en-Jarnisy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Brocante organisée par la commune de Conflans-En-Jarnisy
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
4 rue des docteurs gandjean Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 60 94 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the commune of Conflans-En-Jarnisy
Refreshments and catering on site
L’événement Brocante Conflans-en-Jarnisy a été mis à jour le 2026-02-13 par MILTOL