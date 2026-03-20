Brocante

Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Chaque année, plus de 300 exposants se retrouvent pour vous offrir une belle journée ! Au programme des particuliers passionnés, mais aussi quelques professionnels qui vous proposeront une large variété de produits. Cosmétiques, textiles, alimentation… tout est réuni pour une journée de shopping conviviale et pleine de bonnes affaires !

Entrée gratuite.Tout public

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Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 75 60 75 commune-de-contrisson@orange.fr

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English :

Every year, over 300 exhibitors come together to offer you a great day out! On the program are not only private enthusiasts, but also a number of professionals offering a wide variety of products. Cosmetics, textiles, food? everything you need for a convivial day of shopping and bargains!

Free admission.

L’événement Brocante Contrisson a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SUD MEUSE