Brocante Corbeilles dimanche 24 août 2025.

Corbeilles Loiret

Début : 2025-08-24 06:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Profitez de cette journée de brocante vide grenier organisée par le Comité des fêtes de Corbeilles-en-Gâtinais pour dénicher des trésors et admirer les voitures anciennes de l’association « Les vieux moteurs Corbeillois ». Belle journée en perspective ! Restauration sur place. .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 12 83 09

