Brocante Corbeilles
Brocante Corbeilles dimanche 24 août 2025.
Corbeilles Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-24 06:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Profitez de cette journée de brocante vide grenier organisée par le Comité des fêtes de Corbeilles-en-Gâtinais pour dénicher des trésors et admirer les voitures anciennes de l’association « Les vieux moteurs Corbeillois ». Belle journée en perspective ! Restauration sur place. .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 59 12 83 09
