Brocante Coteaux-du-Blanzacais

Brocante Coteaux-du-Blanzacais dimanche 19 octobre 2025.

Brocante

Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Le comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organise sa brocante sur le parking du vieux chais. Restauration sur place.

Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28

English : Brocante

The Coteaux du Blanzacais festival committee organizes its flea market in the car park of the old cellar. Catering on site.

German : Brocante

Das Festkomitee des Coteaux du Blanzacais organisiert seinen Flohmarkt auf dem Parkplatz des alten Weinkellers. Verpflegung vor Ort.

Italiano : Brocante

Il Comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organizza il suo mercatino delle pulci nel parcheggio della vecchia cantina. Ristorazione in loco.

Espanol : Brocante

El Comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organiza su mercadillo en el aparcamiento de la antigua bodega. Restauración in situ.

