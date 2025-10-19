Brocante Coteaux-du-Blanzacais
Brocante Coteaux-du-Blanzacais dimanche 19 octobre 2025.
Brocante
Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Le comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organise sa brocante sur le parking du vieux chais. Restauration sur place.
Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28
English : Brocante
The Coteaux du Blanzacais festival committee organizes its flea market in the car park of the old cellar. Catering on site.
German : Brocante
Das Festkomitee des Coteaux du Blanzacais organisiert seinen Flohmarkt auf dem Parkplatz des alten Weinkellers. Verpflegung vor Ort.
Italiano : Brocante
Il Comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organizza il suo mercatino delle pulci nel parcheggio della vecchia cantina. Ristorazione in loco.
Espanol : Brocante
El Comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organiza su mercadillo en el aparcamiento de la antigua bodega. Restauración in situ.
