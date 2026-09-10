Brocante Coteaux-du-Blanzacais
dimanche 18 octobre 2026 · Coteaux-du-Blanzacais
Informations pratiques
Coteaux-du-Blanzacais
Brocante
Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Le comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organise sa brocante sur le parking de la salle des vieux chais. Restauration sur place.
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Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28 cdfcoteauxdublanzacais@gmail.com
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English : Brocante
The Coteaux du Blanzacais festival committee organizes its flea market in the car park of the old cellar. Catering on site.
L’événement Brocante Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente