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AGENDA · Coteaux-du-Blanzacais

Brocante Coteaux-du-Blanzacais

dimanche 18 octobre 2026 · Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parking de la salle des vieux chais
Ville
16250 Coteaux-du-Blanzacais
Département
Charente
Tarif

Coteaux-du-Blanzacais

Brocante

Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Le comité des fêtes du Coteaux du Blanzacais organise sa brocante sur le parking de la salle des vieux chais. Restauration sur place.
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Parking de la salle des vieux chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28  cdfcoteauxdublanzacais@gmail.com

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English : Brocante

The Coteaux du Blanzacais festival committee organizes its flea market in the car park of the old cellar. Catering on site.

L’événement Brocante Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente

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