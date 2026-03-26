Brocante Centre bourg Couleuvre

Brocante Centre bourg Couleuvre dimanche 2 août 2026.

Brocante

Centre bourg Bourg de Couleuvre Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Traditionnelle brocante de Couleuvre le dimanche 2 août, organisée par le Comité des Fêtes de Couleuvre.
Accès libre pour les visiteurs.
  .

Centre bourg Bourg de Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 55 35 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional flea market in Couleuvre on Sunday August 2, organized by the Comité des Fêtes de Couleuvre.
Free admission for visitors.

L’événement Brocante Couleuvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Couleuvre (Allier)