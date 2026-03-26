Brocante Centre bourg Couleuvre
Brocante Centre bourg Couleuvre dimanche 2 août 2026.
Brocante
Centre bourg Bourg de Couleuvre Couleuvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Traditionnelle brocante de Couleuvre le dimanche 2 août, organisée par le Comité des Fêtes de Couleuvre.
Accès libre pour les visiteurs.
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Centre bourg Bourg de Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 55 35 76
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English :
Traditional flea market in Couleuvre on Sunday August 2, organized by the Comité des Fêtes de Couleuvre.
Free admission for visitors.
L’événement Brocante Couleuvre a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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