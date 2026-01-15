Brocante Salle des fêtes Coux
Brocante Salle des fêtes Coux dimanche 8 février 2026.
Brocante
Salle des fêtes Place de la Mairie Coux Charente-Maritime
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Brocante livres, papiers anciens, collections, possibilité de restauration sur place.
Salle des fêtes Place de la Mairie Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 25 51 86
English :
Second-hand books, antique papers, collections, on-site catering available.
L’événement Brocante Coux a été mis à jour le 2026-01-12 par Offices de Tourisme de Jonzac