Brocante Salle des fêtes Coux

Brocante

Salle des fêtes Place de la Mairie Coux Charente-Maritime

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Brocante livres, papiers anciens, collections, possibilité de restauration sur place.

Salle des fêtes Place de la Mairie Coux 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 25 51 86

Second-hand books, antique papers, collections, on-site catering available.

