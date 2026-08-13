AGENDA · Cressé
Brocante Cressé
dimanche 4 octobre 2026 · Cressé
Informations pratiques
Cressé
Brocante
Parc de la Garenne Cressé Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 06:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires !
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Parc de la Garenne Cressé 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 18 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse, hunt for treasures, and score some great deals!
L’événement Brocante Cressé a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge