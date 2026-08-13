Informations pratiques

Cressé

Brocante

Parc de la Garenne Cressé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 06:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires !

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Parc de la Garenne Cressé 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 18 06

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English :

Come browse, hunt for treasures, and score some great deals!

L’événement Brocante Cressé a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge