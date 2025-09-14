BROCANTE Cuffies
BROCANTE Cuffies dimanche 14 septembre 2025.
BROCANTE
1 Place de la Mairie Cuffies Aisne
Gratuit
Début : 2025-09-14 06:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Brocante place de la Mairie avec buvette et restauration 0 .
1 Place de la Mairie Cuffies 02880 Aisne Hauts-de-France +33 6 28 77 66 47 demolilie@hotmail.fr
L’événement BROCANTE Cuffies a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois