BROCANTE Cuffies

BROCANTE Cuffies dimanche 14 septembre 2025.

BROCANTE

1 Place de la Mairie Cuffies Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 06:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Brocante place de la Mairie avec buvette et restauration 0 .

1 Place de la Mairie Cuffies 02880 Aisne Hauts-de-France +33 6 28 77 66 47 demolilie@hotmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BROCANTE Cuffies a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois