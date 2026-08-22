[Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Corentin Ansquer · Rouxmesnil-Bouteilles
Informations pratiques
Rouxmesnil-Bouteilles
[Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans
Salle Corentin Ansquer 34 Rue des Jardiniers Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
À l’occasion des 10 ans de Cuivres’N Caux, une brocante artistique est organisée le dimanche 27 septembre à Rouxmesnil-Bouteilles.
Amateurs de musique, de photographie et d’art pourront y chiner livres, partitions, CD, DVD, vinyles, instruments de musique ou encore objets d’art.
La brocante est également ouverte aux exposants sur inscription auprès de l’association.
Salle Corentin Ansquer
De 9h à 17h
3 € le mètre pour les exposants
Inscriptions et renseignements 06 03 40 45 58 / 06 87 09 99 33 .
Salle Corentin Ansquer 34 Rue des Jardiniers Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 40 45 58 cuivresncaux@outlook.fr
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English : [Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans
L’événement [Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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