[Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles

Informations pratiques

Rouxmesnil-Bouteilles

[Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans

Salle Corentin Ansquer 34 Rue des Jardiniers Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion des 10 ans de Cuivres’N Caux, une brocante artistique est organisée le dimanche 27 septembre à Rouxmesnil-Bouteilles.

Amateurs de musique, de photographie et d’art pourront y chiner livres, partitions, CD, DVD, vinyles, instruments de musique ou encore objets d’art.

La brocante est également ouverte aux exposants sur inscription auprès de l’association.

Salle Corentin Ansquer

De 9h à 17h

3 € le mètre pour les exposants

Inscriptions et renseignements 06 03 40 45 58 / 06 87 09 99 33 .

Salle Corentin Ansquer 34 Rue des Jardiniers Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 40 45 58 cuivresncaux@outlook.fr

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English : [Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans

L’événement [Brocante] Cuivres n’Caux 10 ans Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie