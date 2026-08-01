Informations pratiques

Dannevoux

Brocante

Dannevoux Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

À l’occasion de la fête patronale, le Foyer rural invite les chineurs les plus aguerris et aux amateurs à participer à la brocante organisée dans le village.

Plus de renseignements par téléphone.Tout public

0 .

Dannevoux 55110 Meuse Grand Est +33 7 88 48 74 18

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English :

%C0 To celebrate the patron saint’s day, the Foyer Rural invites seasoned bargain hunters and enthusiasts %E0 to participate %E0 in the flea market being held in the village.

For more information, please call.

L’événement Brocante Dannevoux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE