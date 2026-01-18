Brocante dans le parc du Château de Mauriac Châteaux en fête Château de Mauriac Douzillac
Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
2026-04-18
Grande brocante dans le parc du Château.
Tarif exposant 5 €/mètre, emplacement sur réservation préalable.
Restauration sur place.
Entrée libre au public.
Evènement prévu à l’extérieur, repli en intérieur selon météo.
Grande brocante dans le parc du Château de 9h à 18h. Restauration sur place.
Emplacement stand exposant sur réservation préalable.
Entrée libre au public.
Evènement prévu à l’extérieur, repli en intérieur selon météo. .
Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine paul.delophem@gmail.com
English : Brocante dans le parc du Château de Mauriac Châteaux en fête
Large flea market in the Château grounds.
Exhibitor price: 5 ?/metre, space by prior arrangement.
Catering on site.
Free admission to the public.
Event will take place outdoors, but may be moved indoors depending on weather.
