Brocante dans le parc du Château de Mauriac Châteaux en fête Château de Mauriac Douzillac

Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac Dordogne

Grande brocante dans le parc du Château.

Tarif exposant 5 €/mètre, emplacement sur réservation préalable.

Restauration sur place.

Entrée libre au public.

Evènement prévu à l’extérieur, repli en intérieur selon météo.

Château de Mauriac 42 Château de Mauriac Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine paul.delophem@gmail.com

English : Brocante dans le parc du Château de Mauriac Châteaux en fête

Large flea market in the Château grounds.

Exhibitor price: 5 ?/metre, space by prior arrangement.

Catering on site.

Free admission to the public.

Event will take place outdoors, but may be moved indoors depending on weather.

