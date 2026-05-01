Brocante d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon
Brocante d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon dimanche 17 mai 2026.
Athies-sous-Laon
Brocante d’Athies-sous-Laon
Athies-sous-Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
A 20 min du Center Parcs !
Brocante organisée par le CSOA
100 exposants buvette et restauration
RV Rue du Champ Palandier de 6h à 18h ! .
Athies-sous-Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 14 23 07
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English :
20 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays de Laon