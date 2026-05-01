Athies-sous-Laon

Brocante d’Athies-sous-Laon

Athies-sous-Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

A 20 min du Center Parcs !

Brocante organisée par le CSOA

100 exposants buvette et restauration

RV Rue du Champ Palandier de 6h à 18h ! .

Athies-sous-Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 14 23 07

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English :

20 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante d’Athies-sous-Laon Athies-sous-Laon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays de Laon