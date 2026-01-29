Brocante d’Aubigny-en-Laonnois Aubigny-en-Laonnois
Brocante d’Aubigny-en-Laonnois Aubigny-en-Laonnois lundi 6 avril 2026.
Aubigny-en-Laonnois Aisne
Début : 2026-04-06 06:30:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
2026-04-06
Brocante organisée par l’association L’Espérance
Moins de 50 exposants buvette et restauration
RV Place de la Mairie 6h30 à 17h !
Aubigny-en-Laonnois 02820 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 56 63 51
English :
Flea market organized by the L?Espérance association
Fewer than 50 exhibitors refreshments and catering
RV Place de la Mairie 6.30am to 5pm!
