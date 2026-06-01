Brocante d’Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon
Brocante d’Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon dimanche 7 juin 2026.
Aulnois-sous-Laon
Brocante d’Aulnois-sous-Laon
Aulnois-sous-Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
A 25 min du Center Parcs !
5e édition de cette brocante organisée par la Boule Aulnoisienne
100-200 exposants buvette et restauration
RV rue du Tour de Place de 6h à 18h ! .
Aulnois-sous-Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 46 89 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Just 25 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante d’Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Laon