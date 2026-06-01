Aulnois-sous-Laon

Brocante d’Aulnois-sous-Laon

Aulnois-sous-Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

A 25 min du Center Parcs !

5e édition de cette brocante organisée par la Boule Aulnoisienne

100-200 exposants buvette et restauration

RV rue du Tour de Place de 6h à 18h ! .

Aulnois-sous-Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 46 89 37

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English :

Just 25 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante d’Aulnois-sous-Laon Aulnois-sous-Laon a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Laon