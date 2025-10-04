Brocante d’automne du refuge de l’ASPAD Châteaudun
Brocante d’automne du refuge de l’ASPAD Châteaudun samedi 4 octobre 2025.
Brocante d’automne du refuge de l’ASPAD
La Halle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Buvette et restauration sur place.
.
La Halle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 51 30 refuge.aspad28@gmail.com
English :
Refreshments and catering on site.
German :
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Rinfreschi e cibo in loco.
Espanol :
Refrescos y comida en el lugar.
L’événement Brocante d’automne du refuge de l’ASPAD Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-08 par OT GRAND CHATEAUDUN