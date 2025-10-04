Brocante d’automne du refuge de l’ASPAD Châteaudun

La Halle Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Buvette et restauration sur place.
La Halle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 51 30  refuge.aspad28@gmail.com

English :

Refreshments and catering on site.

German :

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Refrescos y comida en el lugar.

