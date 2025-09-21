Brocante d’automne Monpazier
dimanche 4 octobre 2026 · Monpazier
Informations pratiques
Monpazier
Brocante d’automne
Place des cornières Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Une vingtaine de brocanteurs exposeront leurs marchandises de qualité pour la plus grande joie des chineurs. Les étalages seront variés, de la porcelaine au linge ancien, en passant par le mobilier ou encore les bijoux, les armes… .
Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 82 46 acam.monpazier24@laposte.net
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English : Brocante d’automne
L’événement Brocante d’automne Monpazier a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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