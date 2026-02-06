Brocante de Barenton-Bugny Barenton-Bugny
Brocante de Barenton-Bugny Barenton-Bugny dimanche 19 avril 2026.
Brocante de Barenton-Bugny
Barenton-Bugny Aisne
Début : 2026-04-19 05:30:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-19
Brocante organisée par le Comité des fêtes
100 à 200 exposants restauration et buvette
RV rue du Tille de 5h30 à 18h !
Barenton-Bugny 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 48 87 11 12
English :
Flea market organized by the Comité des fêtes
100 to 200 exhibitors catering and refreshments
RV rue du Tille from 5.30am to 6pm!
