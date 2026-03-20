Brocante de Baron Baron

Brocante de Baron

15 Route de Beaulieu Baron Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Comité des fêtes de Baron organise

Brocante

️ Dimanche 7 juin

de 8h à 18h

15 route de Beaulieu (stade)

Restauration et buvette sur place

Réservation obligatoire auprès du Comité des fêtes, au local animation (Près de la pharmacie)

Les samedis 25 avril et 16 mai 2026 de 10 h 00 à 11 h 30,

Lundi 04 mai 2026 jeudi 07 mai 2026 de 10 h 00 à 11 h 30

Ou par courrier adressé à Comité des fêtes de Baron, Mairie de Baron,

6 rue de Russons 60300 BARON ou comitedesfetesdebaron@gmail.com

Participation aux frais d’organisation

2€ le mètre linéaire pour les Baronnais

4 € le mètre linéaire pour les extérieurs, avec réservation minimum de 2 mètres

5 € le mètre linéaire pour les professionnels Baronnais

10€ le mètre linéaire pour les professionnels extérieurs

Chèque à l’ordre du Comité des fêtes de Baron.

Le Comité des fêtes de Baron organise

Brocante

️ Dimanche 7 juin

de 8h à 18h

15 route de Beaulieu (stade)

Restauration et buvette sur place

Réservation obligatoire auprès du Comité des fêtes, au local animation (Près de la pharmacie)

Les samedis 25 avril et 16 mai 2026 de 10 h 00 à 11 h 30,

Lundi 04 mai 2026 jeudi 07 mai 2026 de 10 h 00 à 11 h 30

Ou par courrier adressé à Comité des fêtes de Baron, Mairie de Baron,

6 rue de Russons 60300 BARON ou comitedesfetesdebaron@gmail.com

Participation aux frais d’organisation

2€ le mètre linéaire pour les Baronnais

4 € le mètre linéaire pour les extérieurs, avec réservation minimum de 2 mètres

5 € le mètre linéaire pour les professionnels Baronnais

10€ le mètre linéaire pour les professionnels extérieurs

Chèque à l’ordre du Comité des fêtes de Baron. .

15 Route de Beaulieu Baron 60300 Oise Hauts-de-France comitedesfetesdebaron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Baron is organizing

Brocante

?? Sunday June 7th

? 8am to 6pm

? 15 route de Beaulieu (stadium)

Catering and refreshments on site

Reservations required with the Comité des fêtes, at the local animation (near the pharmacy):

Saturdays April 25 and May 16, 2026 from 10:00 to 11:30 a.m,

Monday May 04, 2026 Thursday May 07, 2026 from 10:00 to 11:30 a.m

Or by post to Comité des fêtes de Baron, Mairie de Baron,

6 rue de Russons 60300 BARON or comitedesfetesdebaron@gmail.com

Contribution to organization costs

2? per linear meter for Baron residents

4? per linear meter for outsiders, with a minimum reservation of 2 meters

5? per linear metre for Baronnais professionals

10? per linear meter for outside professionals

Cheque payable to Comité des fêtes de Baron.

L’événement Brocante de Baron Baron a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois