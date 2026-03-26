Brocante de Berrieux

Berrieux Aisne

Tarif : -1 – -1 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19 16:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes

Moins de 50 exposants buvette et restauration

RV rue de la Fontaine de 7h à 16h30 !

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes

Moins de 50 exposants buvette et restauration

RV rue de la Fontaine de 7h à 16h30 ! .

Berrieux 02820 Aisne Hauts-de-France +33 6 80 68 83 97

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English :

Garage sale organized by the Comité des Fêtes

Fewer than 50 exhibitors refreshments and catering

RV rue de la Fontaine from 7am to 4.30pm!

L’événement Brocante de Berrieux Berrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays de Laon