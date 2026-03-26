Brocante de Berrieux Berrieux
Brocante de Berrieux Berrieux dimanche 19 avril 2026.
Brocante de Berrieux
Berrieux Aisne
Tarif : -1 – -1 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 07:00:00
fin : 2026-04-19 16:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes
Moins de 50 exposants buvette et restauration
RV rue de la Fontaine de 7h à 16h30 !
Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes
Moins de 50 exposants buvette et restauration
RV rue de la Fontaine de 7h à 16h30 ! .
Berrieux 02820 Aisne Hauts-de-France +33 6 80 68 83 97
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English :
Garage sale organized by the Comité des Fêtes
Fewer than 50 exhibitors refreshments and catering
RV rue de la Fontaine from 7am to 4.30pm!
L’événement Brocante de Berrieux Berrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays de Laon