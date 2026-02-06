Brocante de Berry-au-Bac Berry-au-Bac
Brocante de Berry-au-Bac Berry-au-Bac dimanche 3 mai 2026.
Brocante de Berry-au-Bac
Berry-au-Bac Aisne
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
2026-05-03
Brocante organisée par le Comité des fêtes
100-200 exposants restauration et buvette
RV rue des écoles de 6h à 18h !
Berry-au-Bac 02190 Aisne Hauts-de-France +33 6 03 65 97 71
English :
Flea market organized by the Comité des fêtes
100-200 exhibitors catering and refreshments
RV rue des écoles from 6am to 6pm!
