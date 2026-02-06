Brocante de Berry-au-Bac

Berry-au-Bac Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Brocante organisée par le Comité des fêtes

100-200 exposants restauration et buvette

RV rue des écoles de 6h à 18h !

Berry-au-Bac 02190 Aisne Hauts-de-France +33 6 03 65 97 71

English :

Flea market organized by the Comité des fêtes

100-200 exhibitors catering and refreshments

RV rue des écoles from 6am to 6pm!

L’événement Brocante de Berry-au-Bac Berry-au-Bac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT du Pays de Laon