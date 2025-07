Brocante de Billy Billy

Brocante de Billy Billy dimanche 7 septembre 2025.

Brocante de Billy

Bourg médiéval Billy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Au pied de la forteresse, dans les rues et sur les places du bourg médiéval.

Bourg médiéval Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 88 15 33 daniel.chovet@wanadoo.fr

English :

At the foot of the fortress, in the streets and squares of the medieval town.

German :

Am Fuße der Festung, in den Straßen und auf den Plätzen des mittelalterlichen Städtchens.

Italiano :

Ai piedi della fortezza, nelle vie e nelle piazze della città medievale.

Espanol :

Al pie de la fortaleza, en las calles y plazas de la ciudad medieval.

L’événement Brocante de Billy Billy a été mis à jour le 2025-07-23 par Vichy Destinations