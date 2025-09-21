Brocante de Bommiers Bommiers

Brocante de Bommiers Bommiers dimanche 21 septembre 2025.

Brocante de Bommiers

Bommiers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 
Début : 2025-09-21 06:00:00
fin : 2025-09-21

Début : 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le 21 septembre, l’Association Rurale de Bommiers organise une brocante.

Rendez-vous dès 6h pour dénicher des trésors et autres bibelots.

Buvette et Restauration sur place. .

Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 33 02 09

English :

On September 21, the Association Rurale de Bommiers organizes a flea market.

German :

Am 21. September veranstaltet die Association Rurale de Bommiers einen Flohmarkt.

Italiano :

Il 21 settembre, l’Associazione Rurale di Bommiers organizza un mercatino delle pulci.

Espanol :

El 21 de septiembre, la Association Rurale de Bommiers organiza un mercadillo.

