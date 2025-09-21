Brocante de Bommiers Bommiers
Brocante de Bommiers Bommiers dimanche 21 septembre 2025.
Brocante de Bommiers
Bommiers Indre
Début : 2025-09-21 06:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Le 21 septembre, l’Association Rurale de Bommiers organise une brocante.
Rendez-vous dès 6h pour dénicher des trésors et autres bibelots.
Buvette et Restauration sur place. .
Bommiers 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 7 84 33 02 09
English :
On September 21, the Association Rurale de Bommiers organizes a flea market.
German :
Am 21. September veranstaltet die Association Rurale de Bommiers einen Flohmarkt.
Italiano :
Il 21 settembre, l’Associazione Rurale di Bommiers organizza un mercatino delle pulci.
Espanol :
El 21 de septiembre, la Association Rurale de Bommiers organiza un mercadillo.
