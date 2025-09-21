Brocante de Bouffignereux Bouffignereux
Brocante de Bouffignereux Bouffignereux dimanche 21 septembre 2025.
Brocante de Bouffignereux
Bouffignereux Aisne
Début : 2025-09-21 06:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Brocante organisée par l’association L’Ecrevissière
Moins de 50 exposants / buvette et restauration
RV Place de la Mairie de 6h30 à 18h ! 0 .
Bouffignereux 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 32 55 51 31
