Brocante de Chantilly Chantilly

Brocante de Chantilly Chantilly dimanche 28 septembre 2025.

Brocante de Chantilly

Boulevard de la Libération Maurice Schum Chantilly Oise

Début : 2025-09-28 06:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Le Comité des Fêtes de Chantilly organise sa brocante sur la petite pelouse de Chantilly le 6h30 à 18h. Vous trouverez sur place de quoi chiner des merveilles ainsi que de quoi vous restaurer. 0 .

Boulevard de la Libération Maurice Schum Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 38 85 39 95 cf.chantilly@gmail.com

