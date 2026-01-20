Brocante de Charras Rues et places du village Charras

Brocante de Charras

Début : 2026-03-08 08:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Depuis plus de 20 ans, la Grande Brocante de Charras est le rendez-vous emblématique des passionnés de chine.

Rues et places du village Le Bourg Charras 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 91 93 87 cdf.charras@gmail.com

For over 20 years, the Grande Brocante de Charras has been an emblematic event for antique enthusiasts.

