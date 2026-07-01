AGENDA · Chéry-lès-Pouilly
Brocante de Chéry-lès-Pouilly Chéry-lès-Pouilly
mardi 14 juillet 2026 · Chéry-lès-Pouilly
Informations pratiques
Chéry-lès-Pouilly
Brocante de Chéry-lès-Pouilly
Chéry-lès-Pouilly Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 05:30:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
A 30 min du Center Parcs !
Brocante des sans-culottes organisée par ACDAM
100-200 exposants / buvette et restauration
RV rue du Château de 5h30 à 17h ! .
Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 17 45 33
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English :
30 minutes from Center Parcs!
L’événement Brocante de Chéry-lès-Pouilly Chéry-lès-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon