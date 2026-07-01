Informations pratiques

Chéry-lès-Pouilly

Brocante de Chéry-lès-Pouilly

Chéry-lès-Pouilly Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 05:30:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

A 30 min du Center Parcs !

Brocante des sans-culottes organisée par ACDAM

100-200 exposants / buvette et restauration

RV rue du Château de 5h30 à 17h ! .

Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 73 17 45 33

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English :

30 minutes from Center Parcs!

L’événement Brocante de Chéry-lès-Pouilly Chéry-lès-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays de Laon