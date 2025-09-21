Brocante de Chevregny Chevregny
Brocante de Chevregny Chevregny dimanche 21 septembre 2025.
Brocante de Chevregny
Chevregny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 06:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Brocante organisée par le Comité des Fêtes
Moins de 50 exposants / restauration et buvette sur place (et pressée de jus de pomme)
RV Place de l’église de 6h à 18h !
Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com
English :
Flea market organized by the Comité des Fêtes
Fewer than 50 exhibitors / food and refreshments on site (and pressed apple juice)
RV Place de l’église from 6am to 6pm!
German :
Trödelmarkt, organisiert vom Festkomitee
Weniger als 50 Aussteller / Essen und Trinken vor Ort (und Apfelsaftpressen)
RV Place de l’église von 6 bis 18 Uhr!
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal Comité des Fêtes
Meno di 50 espositori / cibo e bevande sul posto (e succo di mela spremuto)
RV Place de l’église dalle 6 alle 18!
Espanol :
Mercadillo organizado por el Comité des Fêtes
Menos de 50 expositores / comida y refrescos in situ (y zumo de manzana exprimido)
¡RV Place de l’église de 6h a 18h!
