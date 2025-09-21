Brocante de Chevregny Chevregny

Brocante de Chevregny Chevregny dimanche 21 septembre 2025.

Chevregny Aisne

Début : 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Brocante organisée par le Comité des Fêtes

Moins de 50 exposants / restauration et buvette sur place (et pressée de jus de pomme)

RV Place de l’église de 6h à 18h !

Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

Flea market organized by the Comité des Fêtes

Fewer than 50 exhibitors / food and refreshments on site (and pressed apple juice)

RV Place de l’église from 6am to 6pm!

German :

Trödelmarkt, organisiert vom Festkomitee

Weniger als 50 Aussteller / Essen und Trinken vor Ort (und Apfelsaftpressen)

RV Place de l’église von 6 bis 18 Uhr!

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal Comité des Fêtes

Meno di 50 espositori / cibo e bevande sul posto (e succo di mela spremuto)

RV Place de l’église dalle 6 alle 18!

Espanol :

Mercadillo organizado por el Comité des Fêtes

Menos de 50 expositores / comida y refrescos in situ (y zumo de manzana exprimido)

¡RV Place de l’église de 6h a 18h!

