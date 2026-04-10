Corbeny

Brocante de Corbeny

Rue des Remparts du Nord Corbeny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Foire et brocante organisées par le Comité des Fêtes

100-200 exposants restauration et buvette

RV dans le centre-bourg de 6h à 18h !

Foire et brocante organisées par le Comité des Fêtes

100-200 exposants restauration et buvette

RV dans le centre-bourg de 6h à 18h ! .

Rue des Remparts du Nord Corbeny 02820 Aisne Hauts-de-France +33 7 49 45 32 69

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English :

Fair and flea market organized by the Comité des Fêtes

100-200 exhibitors catering and refreshments

RV in the town center from 6am to 6pm!

L’événement Brocante de Corbeny Corbeny a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon