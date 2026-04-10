Brocante de Corbeny Corbeny
Brocante de Corbeny Corbeny dimanche 3 mai 2026.
Corbeny
Brocante de Corbeny
Rue des Remparts du Nord Corbeny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Foire et brocante organisées par le Comité des Fêtes
100-200 exposants restauration et buvette
RV dans le centre-bourg de 6h à 18h !
Foire et brocante organisées par le Comité des Fêtes
100-200 exposants restauration et buvette
RV dans le centre-bourg de 6h à 18h ! .
Rue des Remparts du Nord Corbeny 02820 Aisne Hauts-de-France +33 7 49 45 32 69
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English :
Fair and flea market organized by the Comité des Fêtes
100-200 exhibitors catering and refreshments
RV in the town center from 6am to 6pm!
L’événement Brocante de Corbeny Corbeny a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon