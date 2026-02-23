Brocante de Cray Place de l’église de Cray Saint-Marcelin-de-Cray

Brocante de Cray

Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Le Foyer rural de Saint-Marcelin de Cray organise sa Brocante annuelle.

Emplacements ombragés

Buvette et restauration rapide .

Place de l’église de Cray Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 38 19 59 foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com

