Brocante de Cray Place de l’église de Cray Saint-Marcelin-de-Cray
Brocante de Cray Place de l’église de Cray Saint-Marcelin-de-Cray dimanche 7 juin 2026.
Brocante de Cray
Place de l’église de Cray Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Foyer rural de Saint-Marcelin de Cray organise sa Brocante annuelle.
Emplacements ombragés
Buvette et restauration rapide .
Place de l’église de Cray Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 38 19 59 foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com
L’événement Brocante de Cray Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-02-23 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II