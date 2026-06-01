Dallon

Brocante de Dallon

Dallon Aisne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin, c’est jour de brocante à Dallon !

Rendez-vous entre 10h et 19h sur la place du village et la rue de l’Epine.

Tarif 1,50€ le mètre pour particulier, 3€ le mètre pour professionnel.

Le samedi 13 juin, c’est jour de brocante à Dallon !

Rendez-vous entre 10h et 19h sur la place du village et la rue de l’Epine.

Tarif 1,50€ le mètre pour particulier, 3€ le mètre pour professionnel. .

Dallon 02680 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 27 12

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English :

Saturday June 13 is flea market day in Dallon!

Rendezvous between 10am and 7pm in the village square and rue de l’Epine.

Prices: 1.50? per metre for individuals, 3? per metre for professionals.

L’événement Brocante de Dallon Dallon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois