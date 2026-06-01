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Brocante de Dallon Dallon

Brocante de Dallon Dallon samedi 13 juin 2026.

Ville : 02680 Dallon

Département : Aisne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 1.5 1.5 Tarif de base plein tarif

Dallon

Brocante de Dallon

Dallon Aisne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Le samedi 13 juin, c’est jour de brocante à Dallon !
Rendez-vous entre 10h et 19h sur la place du village et la rue de l’Epine.

Tarif 1,50€ le mètre pour particulier, 3€ le mètre pour professionnel.
Le samedi 13 juin, c’est jour de brocante à Dallon !
Rendez-vous entre 10h et 19h sur la place du village et la rue de l’Epine.

Tarif 1,50€ le mètre pour particulier, 3€ le mètre pour professionnel.   .

Dallon 02680 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 27 12 

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English :

Saturday June 13 is flea market day in Dallon!
Rendezvous between 10am and 7pm in the village square and rue de l’Epine.

Prices: 1.50? per metre for individuals, 3? per metre for professionals.

L’événement Brocante de Dallon Dallon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois