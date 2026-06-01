Brocante de Dallon Dallon
Brocante de Dallon Dallon samedi 13 juin 2026.
Dallon
Brocante de Dallon
Dallon Aisne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le samedi 13 juin, c’est jour de brocante à Dallon !
Rendez-vous entre 10h et 19h sur la place du village et la rue de l’Epine.
Tarif 1,50€ le mètre pour particulier, 3€ le mètre pour professionnel.
Le samedi 13 juin, c’est jour de brocante à Dallon !
Rendez-vous entre 10h et 19h sur la place du village et la rue de l’Epine.
Tarif 1,50€ le mètre pour particulier, 3€ le mètre pour professionnel. .
Dallon 02680 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 27 12
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English :
Saturday June 13 is flea market day in Dallon!
Rendezvous between 10am and 7pm in the village square and rue de l’Epine.
Prices: 1.50? per metre for individuals, 3? per metre for professionals.
L’événement Brocante de Dallon Dallon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois