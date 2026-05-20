Dampierre

Brocante de Dampierre

Devant la salle des fêtes Dampierre Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Tout public

Animations.

Buvette et restauration.

45 exposants habituellement. .

Devant la salle des fêtes Dampierre 52360 Haute-Marne Grand Est +33 7 87 77 51 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante de Dampierre Dampierre a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres