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Brocante de Dampierre Dampierre

Brocante de Dampierre Dampierre

Brocante de Dampierre Dampierre dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Devant la salle des fêtes

Ville : 52360 Dampierre

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Dampierre

Brocante de Dampierre

Devant la salle des fêtes Dampierre Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Tout public
Animations.
Buvette et restauration.
45 exposants habituellement.   .

Devant la salle des fêtes Dampierre 52360 Haute-Marne Grand Est +33 7 87 77 51 70 

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English :

L’événement Brocante de Dampierre Dampierre a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres