Brocante de Dampierre Dampierre
Brocante de Dampierre Dampierre dimanche 6 septembre 2026.
Dampierre
Brocante de Dampierre
Devant la salle des fêtes Dampierre Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Tout public
Animations.
Buvette et restauration.
45 exposants habituellement. .
Devant la salle des fêtes Dampierre 52360 Haute-Marne Grand Est +33 7 87 77 51 70
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English :
L’événement Brocante de Dampierre Dampierre a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres