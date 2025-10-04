Brocante de Foire aux huîtres Esplanade de la Croix Montamette Cognac

Brocante de Foire aux huîtres Esplanade de la Croix Montamette Cognac samedi 4 octobre 2025.

Brocante de Foire aux huîtres

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac Charente

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Venez célébrer la 75e édition de la foire aux huîtres et de sa traditionnelle brocante !

Une restauration sur place est prévue ainsi qu’une vente de crêpes. Et il y aura un manège pour les plus petits.

Esplanade de la Croix Montamette Boulevard Oscar Planat Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 67 00 19 comite_quartier_stmartin@orange.fr

English :

Come and celebrate the 75th edition of the oyster fair and its traditional flea market!

On-site catering and crêpe sales will be available. And there’ll be a merry-go-round for the little ones.

German :

Feiern Sie die 75. Ausgabe des Austernmarktes und seines traditionellen Trödelmarktes!

Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt, ebenso wie für den Verkauf von Crêpes. Außerdem gibt es ein Karussell für die Kleinsten.

Italiano :

Venite a festeggiare la 75ª edizione della fiera delle ostriche e il suo tradizionale mercatino delle pulci!

Ci sarà un servizio di catering in loco e una vendita di frittelle. E per i più piccoli ci sarà una giostra.

Espanol :

Venga a celebrar la 75ª edición de la feria de la ostra y su tradicional mercadillo

Habrá catering in situ y venta de tortitas. Y habrá un tiovivo para los más pequeños.

L’événement Brocante de Foire aux huîtres Cognac a été mis à jour le 2025-09-05 par Destination Cognac