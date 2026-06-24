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Brocante de Fressancourt Fressancourt

Brocante de Fressancourt Fressancourt

Brocante de Fressancourt Fressancourt dimanche 19 juillet 2026.

Ville
02800 Fressancourt
Département
Aisne
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Fressancourt

Brocante de Fressancourt

Fressancourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Rendez-vous le 19 juillet de 6h00 à 18h00 pour la brocante de Fressancourt.

Au programme
animations
buvette et restauration sur place

Informations et renseignements en mairie ou au 03 23 56 46 54 .
Rendez-vous le 19 juillet de 6h00 à 18h00 pour la brocante de Fressancourt.

Au programme
animations
buvette et restauration sur place

Informations et renseignements en mairie ou au 03 23 56 46 54 .   .

Fressancourt 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 46 54 

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English :

Join us on July 19 from 6:00 a.m. to 6:00 p.m. for the Fressancourt flea market.

On the program:
entertainment
refreshments and food available on site

For more information, contact the town hall or call 03 23 56 46 54.

L’événement Brocante de Fressancourt Fressancourt a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cœur de Picard