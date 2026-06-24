Fressancourt

Brocante de Fressancourt

Fressancourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous le 19 juillet de 6h00 à 18h00 pour la brocante de Fressancourt.

Au programme

animations

buvette et restauration sur place

Informations et renseignements en mairie ou au 03 23 56 46 54 .

Rendez-vous le 19 juillet de 6h00 à 18h00 pour la brocante de Fressancourt.

Au programme

animations

buvette et restauration sur place

Informations et renseignements en mairie ou au 03 23 56 46 54 . .

Fressancourt 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 46 54

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English :

Join us on July 19 from 6:00 a.m. to 6:00 p.m. for the Fressancourt flea market.

On the program:

entertainment

refreshments and food available on site

For more information, contact the town hall or call 03 23 56 46 54.

L’événement Brocante de Fressancourt Fressancourt a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cœur de Picard