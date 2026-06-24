Brocante de Fressancourt Fressancourt
Brocante de Fressancourt Fressancourt dimanche 19 juillet 2026.
Fressancourt
Brocante de Fressancourt
Fressancourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Rendez-vous le 19 juillet de 6h00 à 18h00 pour la brocante de Fressancourt.
Au programme
animations
buvette et restauration sur place
Informations et renseignements en mairie ou au 03 23 56 46 54 .
Rendez-vous le 19 juillet de 6h00 à 18h00 pour la brocante de Fressancourt.
Au programme
animations
buvette et restauration sur place
Informations et renseignements en mairie ou au 03 23 56 46 54 . .
Fressancourt 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 46 54
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English :
Join us on July 19 from 6:00 a.m. to 6:00 p.m. for the Fressancourt flea market.
On the program:
entertainment
refreshments and food available on site
For more information, contact the town hall or call 03 23 56 46 54.
L’événement Brocante de Fressancourt Fressancourt a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cœur de Picard