Brocante de Gourdon Gourdon

lundi 14 juillet 2025.

Brocante de Gourdon

Tour de ville Gourdon Lot

Début : 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

l’Association des Collectionneurs de Gourdon vous convie à sa Brocante.

Les chineurs et amateurs d’objets anciens se retrouveront lors de cet évènement convivial où vous trouverez meubles, livres, vêtements, vaisselle, outils et objets de décoration.

Une occasion idéale pour dénicher la perle rare ou simplement flâner au fil des étals.

Tour de ville Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 82 44 09 02

English :

the Association des Collectionneurs de Gourdon invites you to its Brocante.

Antique hunters and enthusiasts will meet up at this convivial event, where you’ll find furniture, books, clothes, crockery, tools and decorative items.

It’s the perfect opportunity to unearth that rare gem, or simply stroll through the stalls.

German :

lädt die Association des Collectionneurs de Gourdon Sie zu ihrem Flohmarkt ein.

Hier finden Sie Möbel, Bücher, Kleidung, Geschirr, Werkzeuge und Dekorationsgegenstände.

Eine ideale Gelegenheit, um nach seltenen Perlen zu suchen oder einfach nur durch die Stände zu schlendern.

Italiano :

l’Association des Collectionneurs de Gourdon vi invita alla sua Brocante.

Questo evento amichevole riunirà i cacciatori di occasioni e gli amanti dell’antiquariato per trovare mobili, libri, vestiti, stoviglie, utensili e oggetti decorativi.

È l’occasione perfetta per scovare quel gioiello raro o semplicemente per passeggiare tra le bancarelle.

Espanol :

la Association des Collectionneurs de Gourdon le invita a su Brocante.

Este simpático evento reunirá a cazadores de gangas y amantes de las antigüedades para encontrar muebles, libros, ropa, vajillas, herramientas y objetos de decoración.

Es la ocasión perfecta para desenterrar esa joya rara o simplemente pasear por los puestos.

L’événement Brocante de Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Gourdon