Brocante de Gouvieux Gouvieux

Brocante de Gouvieux Gouvieux dimanche 7 septembre 2025.

Brocante de Gouvieux

Gouvieux Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Chaque 1er dimanche de septembre, la brocante de Gouvieux envahit les rues du centre-ville du matin au soir, dans une ambiance festive et chaleureuse. Elle est aujourd’hui connue et reconnue dans la région de par son ampleur (environ 600 exposants) et sa qualité.

Ainsi, rendez-vous le dimanche 7 septembre 2025, de 6h à 18h, à Gouvieux.

Pour réserver un stand, allez sur le site de l’association des commerçants. 0 .

Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 99 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme