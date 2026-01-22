Brocante de Guyencourt

Guyencourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-29 06:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Brocante et marché artisanal

Moins de 50 exposants produits locaux et restauration

RV sur la place de l’église de 6h30 à 18h !

Guyencourt 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 75 21 50

English :

Flea market and craft market

Less than 50 exhibitors local products and catering

See you on the church square from 6.30am to 6pm!

