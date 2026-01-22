Brocante de Guyencourt Guyencourt
Brocante de Guyencourt Guyencourt dimanche 29 mars 2026.
Brocante de Guyencourt
Guyencourt Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 06:30:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Brocante et marché artisanal
Moins de 50 exposants produits locaux et restauration
RV sur la place de l’église de 6h30 à 18h !
Guyencourt 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 75 21 50
English :
Flea market and craft market
Less than 50 exhibitors local products and catering
See you on the church square from 6.30am to 6pm!
L’événement Brocante de Guyencourt Guyencourt a été mis à jour le 2026-01-22 par OT du Pays de Laon