Brocante de jouets Centre Socioculturel Royan

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Jeux, jouets et matériel de puériculture d’occasion, ce rendez-vous est proposé à l’intérieur de nos locaux pour la 15ème édition. 6 € la table d’1m80, 3 € le portant (non fourni), 3 € en extérieur (table non fournie).

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 cscroyan.famille@gmail.com

Second-hand games, toys and childcare equipment, this event is being held inside our premises for the 15th time. 6 ? per 1m80 table, 3 ? per rack (not supplied), 3 ? outside (table not supplied).

Spiele, Spielzeug und gebrauchte Babyausstattung. Dieser Termin wird zum 15. Mal in unseren Räumlichkeiten angeboten. 6 ? der 1,80 m lange Tisch, 3 ? das Tragegestell (nicht mitgeliefert), 3 ? im Freien (Tisch nicht mitgeliefert).

Per la quindicesima volta, giochi, giocattoli e attrezzature per l’infanzia di seconda mano saranno in vendita all’interno della nostra sede. 6? per un tavolo da 1m80, 3? per uno scaffale (non fornito), 3? all’esterno (tavolo non fornito).

Por 15ª vez se pondrán a la venta juegos, juguetes y material de puericultura de segunda mano en el interior de nuestros locales. 6? por una mesa de 1m80, 3? por un perchero (no suministrado), 3? en el exterior (mesa no suministrada).

