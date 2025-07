Brocante de juillet Monpazier

Brocante de juillet Monpazier dimanche 13 juillet 2025.

Brocante de juillet

Place des cornières Monpazier Dordogne

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

De nombreux brocanteurs exposeront leur marchandises de qualité. Les chineurs, curieux et connaisseurs, pourront trouver des bibelots sur des étalages variés, de la porcelaine au linge ancien, en passant par le mobilier ou encore les bijoux…

Un rendez-vous pour passionnés, collectionneurs modérés, débutants, simple visiteurs ou amoureux des vieilles choses.

N’hésitez pas à venir chercher la pièce manquante de votre collection, rajouter une nouvelle touche de décoration pour votre intérieur ou simplement voir et admirer la pièce rare. .

Place des cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 81 86

English :

Numerous second-hand dealers will exhibit their quality goods. The bargain hunters, curious and connoisseurs, will be able to find knick-knacks on various stalls, from porcelain to old linen, passing by furniture or jewels…

German : Brocante de juillet

Zahlreiche Trödler werden ihre hochwertigen Waren ausstellen. Schnäppchenjäger, Neugierige und Kenner, können an den verschiedensten Ständen Nippes finden, von Porzellan über antike Wäsche bis hin zu Möbeln und Schmuck…

Italiano :

Molti commercianti di seconda mano esporranno i loro prodotti di qualità. I curiosi e gli intenditori potranno trovare ninnoli su varie bancarelle, dalle porcellane alla biancheria antica, dai mobili ai gioielli…

Espanol : Brocante de juillet

Muchos comerciantes de segunda mano expondrán sus productos de calidad. Los curiosos y los entendidos podrán encontrar baratijas en diversos puestos, desde porcelana hasta lino antiguo, muebles o joyas…

L’événement Brocante de juillet Monpazier a été mis à jour le 2025-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides