Brocante de la Croix Rouge Française Île de Caqueret Decize

Brocante de la Croix Rouge Française

Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Brocante organisée toute la journée par la Croix-Rouge de Decize .

Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 73 16 84

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English : Brocante de la Croix Rouge Française

L’événement Brocante de la Croix Rouge Française Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais