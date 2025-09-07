Brocante de la Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis

La Ferté-Chevresis Aisne

Le comité des fêtes de la Ferté-Chevrésis organise une brocante le 7 septembre !

Ouvert dès 6h30.

Restauration et buvette.

Emplacement gratuit, réservation au 06 08 57 17 03 ou au 06 74 92 51 64. 0 .

La Ferté-Chevresis 02270 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 57 17 03

