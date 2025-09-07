Brocante de la Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis
Brocante de la Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis dimanche 7 septembre 2025.
Brocante de la Ferté-Chevrésis
La Ferté-Chevresis Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Le comité des fêtes de la Ferté-Chevrésis organise une brocante le 7 septembre !
Ouvert dès 6h30.
Restauration et buvette.
Emplacement gratuit, réservation au 06 08 57 17 03 ou au 06 74 92 51 64. 0 .
La Ferté-Chevresis 02270 Aisne Hauts-de-France +33 6 08 57 17 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brocante de la Ferté-Chevrésis La Ferté-Chevresis a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois