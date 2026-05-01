Charleville-Mézières

Brocante de la Jeunesse du Plein Air 08

Salle Nevers Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’association JPA (Jeunesse au Plein Air) et ses partenaires organisent leur brocante annuelle dans le cadre des journées d’initiatives solidaires à la salle de Nevers. Cette brocante solidaire vise à récolter des fonds afin de financer le départ en colo d’enfants et d’adolescents. Chaque année en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels, c’est plus de 180 enfants et adolescents qui peuvent bénéficier de l’aide financière de JPA pour participer à un séjour de vacances.Entrée libre

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Salle Nevers Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 58 62 68 35 contactjpa08@gmail.com

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English :

The JPA (Jeunesse au Plein Air) association and its partners are organizing their annual flea market as part of the solidarity initiative days at the Nevers hall. The aim of this flea market is to raise funds to finance the departure of children and teenagers on summer camps. Each year, in conjunction with our associative and institutional partners, more than 180 children and teenagers benefit from JPA?s financial assistance to take part in a vacation stay

L’événement Brocante de la Jeunesse du Plein Air 08 Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-18 par Ardennes Tourisme