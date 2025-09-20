Brocante de la médiathèque & animations médiathèque Jean Macé Château-Thierry

Brocante de la médiathèque & animations médiathèque Jean Macé Château-Thierry samedi 20 septembre 2025.

Brocante de la médiathèque & animations Samedi 20 septembre, 10h00 médiathèque Jean Macé Aisne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T18:+

Faites place aux trouvailles ! la brocante de la médiathèque débarque avec des livres pour tous et des trésors à dénicher. A ppartir de 14h, des animations seront proposées par la Bois’te à jeux et le Compagnie Mordre ta joue.

médiathèque Jean Macé 14 rue jean de La Fontaine, 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 03 23 885 30 85 https://www.chateau-thierry.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Château-Thierry