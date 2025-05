Brocante de la Pentecôte – Vierzon, 9 juin 2025 07:00, Vierzon.

Cher

Brocante de la Pentecôte Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 07:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

Date(s) :

2025-06-09

Organisée par le comité des fêtes de Vierzon

.

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire

English :

Organized by the festival committee of Vierzon

German :

Organisiert vom Festkomitee von Vierzon

Italiano :

Organizzato dal Comitato del Festival di Vierzon

Espanol :

Organizado por el Comité del Festival de Vierzon

L’événement Brocante de la Pentecôte Vierzon a été mis à jour le 2025-05-26 par OT VIERZON